5 تعديلات، مدرب إسبانيا يكشف عن قائمة مباراتي صربيا والدنمارك

اضطر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، لإجراء 5 تعديلات على قائمة الفريق، التي ستخوض مباراتي الدنمارك وصربيا يومي 12 و15 أكتوبر الجاري في دوري الأمم الأوروبية.

واستدعى دي لا فوينتي، كل من باو كوبارسي وبيدرو بورو وميكيل ميرينو وبايينا وألفارو موراتا.

قائمة إسبانيا

وقرر مدرب إسبانيا، استدعاء 25 لاعبا للقائمة في معسكر أكتوبر الجاري، وهم كالتالي:



حراسة المرمى: رايا، ريميرو، روبرت سانشيز

الدفاع: كارفاخال، مينجيزا، كوبارسي، بيدرو بورو، فيفيان، لابورت، باو توريس، كوكوريا، جريمالدو

الوسط: زوبيميندي، فابيان رويز، أليكس جارسيا، ميرينو، باينا، بيدري

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، نيكو ويليامز، ييريمي بينو، أويارزابال، موراتا، خوسيلو.