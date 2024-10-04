5 تعديلات، مدرب إسبانيا يكشف عن قائمة مباراتي صربيا والدنمارك
اضطر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، لإجراء 5 تعديلات على قائمة الفريق، التي ستخوض مباراتي الدنمارك وصربيا يومي 12 و15 أكتوبر الجاري في دوري الأمم الأوروبية.
واستدعى دي لا فوينتي، كل من باو كوبارسي وبيدرو بورو وميكيل ميرينو وبايينا وألفارو موراتا.
قائمة إسبانيا
وقرر مدرب إسبانيا، استدعاء 25 لاعبا للقائمة في معسكر أكتوبر الجاري، وهم كالتالي:
حراسة المرمى: رايا، ريميرو، روبرت سانشيز
الدفاع: كارفاخال، مينجيزا، كوبارسي، بيدرو بورو، فيفيان، لابورت، باو توريس، كوكوريا، جريمالدو
الوسط: زوبيميندي، فابيان رويز، أليكس جارسيا، ميرينو، باينا، بيدري
الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، نيكو ويليامز، ييريمي بينو، أويارزابال، موراتا، خوسيلو.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية