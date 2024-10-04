الجمعة 04 أكتوبر 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية بقرية دندرة

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا خلال المتابعة

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

مديرية الصحة والسكان بقنا

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 3996 مواطنا، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 30 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 130 شابا وفتاة.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منه 220 مواطنا، ونظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر استعراض الخدمات المالية والغير مالية واستفاد منه 345 مواطنا.

مديرية القوى العاملة بقنا

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 60 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 150 مزارعا.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتي استفاد منها 1300 مواطن.
كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 400 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 7050 مواطنا.

استهلاك المياه بقنا

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 160 مواطنا، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهية وثقافية استفاد منها 450 مواطنا.
ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 463 مواطنا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 380 مواطنا، فيما قامت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 150 مواطنا، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 230 سيدة، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 200 مواطن.

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