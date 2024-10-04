الجمعة 04 أكتوبر 2024
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محافظات

النيابة تطلب سرعة التحريات في واقعة إصابة شاب صدمه قطار بقنا

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

طلبت النيابة العامة، بمحافظة قنا، سرعة إجراء التحريات فى واقعة إصابة شاب، صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان غير شرعي في مدينة دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد تلقت إخطارًا مفاده إصابة شاب في حادث قطار خلال مروره على مزلقان غير شرعي في مدينة دشنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث

وبعد الفحص تبين إصابة (ع.ص.م)، يبلغ  25 عامًا، صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان كوبري الجبانة في مدينة دشنا، وتم نقله إلى قسم الجراحة في مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث.

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