الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات من بوابة فولهام

يتطلع مانشستر سيتي، لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، عندما يستضيف فولهام على ملعب الاتحاد، غدا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي ضد فولهام

ومنذ فوزه الصعب 2-1 على برينتفورد في 14 سبتمبر الماضي، تعادل مانشستر سيتي بصعوبة بالغة 2-2 مع ضيفه آرسنال، قبل أن يتعادل 1-1 مع نيوكاسل.

واستعاد فريق المدرب بيب جوارديولا، الكثير من توازنه، عقب فوزه الكبير 4-0 على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بدوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، لن تكون مهمة السيتي سهلة في اجتياز عقبة فولهام صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة، الذي حقق انطلاقة جيدة في البطولة هذا الموسم، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة وحيدة.

وكانت شباك فولهام قد استقبلت 9 أهداف في مباراتيه الأخيرتين أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، علما بأنه تلقى 16 خسارة متتالية ضد كتيبة جوارديولا في جميع البطولات.

ومنذ تعادله 2-2 مع مانشستر سيتي في سبتمبر 2011، لم يتذوق فولهام، سوى طعم الخسارة من الفريق السماوي.