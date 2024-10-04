الإسكان تطرح محال تجارية للبيع بالمزاد بمنطقة مطار إمبابة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للمحال التجارية بنظام المزاد العلني.

وأعلن جهاز تنمية مناطق (مثلث ماسبيرو – مطار إمبابة – مجرى العيون)، عن طرح 14 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (۱٥م۲: ۳۹م2) أسفل العمارات بمنطقة مطار إمبابة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم ٦ / ١١ / ٢٠٢٤، بجهاز مدينة الشيخ زايد وإتاحة كراسات الشروط والمواصفات بالجهاز يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة"، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.