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محافظات

ضبط 4 أطنان ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في المنوفية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،فيتو

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 24سبتمبر الماضي، يأتي هذا في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

مدير إدارة الصحة العامة

وأشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية فى المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير (35) محضر جنح بإجمالي مضبوطات ما يقرب من 4 أطنان ونصف كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

تشديد الرقابة الصارمة

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار  والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.

 

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