محافظة المنوفية يتابع تنفيذ مبادرة "بداية" للارتقاء بالخدمات

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية ، ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بدبركى وقد تم مناقشة عدة موضوعات هامة للنهوض بالقطاع الزراعي وكيفية معالجة الأمراض ومنها السياسة الصنفية لمحصول القمح هذا العام ومرض السعار وأعراضه والعلاج منه، وكذا التعرف على أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والتربية الأمنه للدواجن بالريف وإقامة المشاريع الزراعية الصغيرة بالريف حفاظًا على الثروة الحيوانية والنهوض بها.

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية

وقامت مديرية الطب البيطري بتنظيم ندوة إرشادية بقرية كفر داود بالسادات وبناحية قرية زاوية رزين مع صغار المربين وطلاب المدارس عن مرض السعار وخطورته وكيفية التعامل مع حالات العقر وأهمية التحصين ضد المرض كما تم التحدث عن التوكسيبلازما وكيفية الوقاية منها، فيما تم الكشف والعلاج ورش الحيوانات للقضاء على الطفيليات الخارجية وتقديم العديد من الخدمات المجانية للأهالي مجانا، بالإضافة إلى تنظيم قافلة بيطرية العلاجية مجانية بمركز تلا قرية كفر السادات (بجوار مدرسة كفر السادات للتعليم الأساسي) لتقديم خدمات العلاج المتنوعة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كافة التحصينات لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لتنظيم فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين.