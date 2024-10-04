رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية (صور)

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية للمدن الجامعية، لمُتابعة إجراءات التسكين للطلاب المُغتربين، والاطمئنان على مدى توفير الاحتياجات اللازمة واللائقة لهم داخل السكن الطلابي.

رئيس جامعة المنيا يُتابع إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

كما تفقد رئيس جامعة المنيا، أعمال إنشاء مبنى الإسكان الفندقي، للطلاب الوافدين والمصريبن بكل من المدينتين الجامعيتين، أحدهما للطالبات داخل الحرم الجامعي، والآخر للطلبة بمدينة الاخصاص، لتقديم أرقى مستوى من الخدمات لهم.

المستشار الهندسي لرئيس جامعة المنيا

رافق رئيس الجامعة خلال زيارته التفقدية، الدكتور أبو هشيمة السيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور مدحت عثمان، استشاري الأعمال المعمارية، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، والدكتورة سمية محروس، مدير عام المدن الجامعية.

شملت الزيارة تفقد غرف الإقامة، ومحتويات الأثاث، والصالات الرياضية، وصالات الأنشطة الطلابية، والمكاتب الإدارية.

المدينة الجامعية في المنيا

وجَّه رئيس الجامعة، بتكثيف الجهود من قبل العاملين بالمدن الجامعية، بتقديم افضل الخدمات للطلاب؛ حفاظًا على استقرار إقامتهم، وترسيخًا لجهود الجامعة في دعم مسيرة العملية التعليمية، وتحقيق معايير الجودة في الخدمات المُقدمة، لمساعدة الطلاب على النجاح والتميز في دراستهم.

كما وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمباني الإسكان الفندقي، لأداء عملها بكفاءة عالية.