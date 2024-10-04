حودة بندق يتصدر تريند اليوتيوب بـ 50 مليون مشاهدة لـ روقان
تصدر المطرب حودة بندق، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، بأغنية “روقان”، التى وصلت نسبة مشاهدتها إلى ما يقرب من 50 مليون مشاهدة.
في هذا السياق، احتفل حودة بندق، بتصدر أغنية روقان للتريند، للشهر الثاني على التوالي، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: "50 مليون مشاهدة ف فيديو واحد بس ولسه بفضل الله رقم 1️علي يوتيوب".
وقال مطرب المهرجانات حودة بندق إن النجم جورج وسوف هو من اكتشف موهبته في الغناء.
وكان حودة بندق قال في تصريحات تليفزيونية: “أنا أغني وعمري 5 سنوات، وجورج وسوف هو من اكتشفني في عام 2008”.
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