الرعاية الصحية: نجاح 3 عمليات دقيقة لعلاج انسداد الشرايين التاجية بتقنية CTO -PCI

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح ثلاث عمليات بتقنية "CTO-PCI" باستخدام القساطر الميكرونية والأسلاك الخاصة، لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية، وذلك لثلاث مسنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

إجراء العمليات بقسم القسطرة القلبية بالمجمع الطبي الدولي

وأوضح بيان الهيئة، أنه تم إجراء العمليات بقسم القسطرة القلبية بالمجمع الطبي الدولي التابع للهيئة في محافظة الأقصر، وذلك لثلاث حالات تجاوزت أعمارهم 60عامًا، وتم إجراء العمليات على يد فريق طبي من أمهر الأطباء الاستشاريين، وقد حققت العمليات نجاحًا بنسبة 100%.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن تكلفة تقنية CTO -PCI باستخدام القساطر الميكرونية والأسلاك الخاصة للحالة الواحدة خارج التغطية الصحية الشاملة تتخطى 500 ألف جنيه ، فيما يتم إجراء العملية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة لم تتخطى 400 جنيه كنسبة مساهمة فقط.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن استخدام تقنية "CTO -PCI" لعلاج حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية يمثل فرصة كبيرة لتحسين حياة المرضى، مؤكدًا رؤية الهيئة في الابتكار والتطوير المستمر والوقوف على آخر المستجدات العلمية العالمية وإدخال التقنيات الحديثة والمتطورة في كافة التخصصات الطبية لا سيما التخصصات الدقيقة كأمراض القلب، مع التزامها التام بتحقيق أعلى مستويات الجودة والرعاية للمرضى، مع توفير نخبة من الاستشاريين ضمن صفوف الكوادر البشرية بالهيئة بما يضمن تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر.

توفير تقنية CTO -PCI باستخدام القساطر الميكرونية

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر إلى أن توفير تقنية CTO -PCI باستخدام القساطر الميكرونية، كجزء من حزم الخدمات الصحية، التي تقدمها الهيئة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، يعكس التزام الهيئة بتقديم التقنيات الطبية الحديثة والمبتكرة للمرضى، لافتًا إلى أن استخدام أحدث الابتكارات في قسطرة القلب حقق نجاحًا ملحوظًا في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وأوضح الدكتور طارق رشيد، رئيس اللجنة العلمية لأمراض القلب بهيئة الرعاية الصحية، المشرف على أقسام القلب بإقليم جنوب الصعيد، الذي قاد الفريق الطبي خلال إجراء العمليات الثلاث، أن تقنية CTO -PCI باستخدام القساطر الميكرونية، تُعَدُّ من أكثر الإجراءات الطبية تطورًا وفعالية في علاج حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية لافتًا إلى أن المرضى اللذين تم إجراء العمليات لهم بنجاح تخطت أعمارهم 60عامًا، وكانوا يعانون من ذبحة صدرية وآلام حادة نتيجة انسداد الشريان التاجي.

وشارك في إجراء العمليات فريق طبى من أكبر أساتذة واستشاري وأخصائي القلب في مصر، شمل الدكتور طارق رشيد، رئيس اللجنة العلمية لأمراض القلب بهيئة الرعاية الصحية والمشرف على أقسام القلب بإقليم جنوب الصعيد، والدكتور زين العابدين عبداللطيف، رئيس قسم القلب والقسطرة بالمجمع الطبي، وبمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى فريق التمريض والفنيين المدربين على أعلى مستوى.

وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور عبد الرحمن محمد، الدكتور عامر أحمد، الدكتور محمود محمد،الدكتور مصطفى سيد، الدكتورة نورهان ماهر أخصائي القلب بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر، وبمعاونة فريق التمريض الذي ضم كلا من م. حسين عادل حسين، م.محمد على عبدالحميد، م. وحيد عبد الكريم، م. سحر سعد، م. محمد رضى، م. فاطمة محمد، م. محمود نوبى، وبمشاركة محروس عبدالعزيز رئيس قسم الأشعة، محمد شعبان فني الأشعة، وذلك تحت إشراف وحضور كل من دكتور محمد عبدالهادي مدير الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الأقصر، والدكتور محمد العقبى مدير المجمع الطبى بالأقصر.