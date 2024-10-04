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الصديقة ابنة عمران، تعرف على مسجد السيدة مريم العذراء في المنيا (صور)

مسجد السيدة مريم
مسجد السيدة مريم العذراء في المنيا، فيتو

يُعد مسجد السيدة مريم العذراء في المنيا أحد أبرز المعالم المعمارية والفنية في منطقة شرق ضفاف النيل في بابو فيليو بمدينة المنيا

مسجد مريم العذراء في المنيا

يمتد مسجد السيدة مريم العذراء في المنيا، على مساحة 800 متر مربع، حيث بلغت تكلفته الإنشائية 15 مليون جنيه، ويحتوي المسجد على مستشفى خيري يهدف إلى تقديم خدمات صحية للمواطنين، بالإضافة إلى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.

تفاصيل تصميم مسجد السيدة مريم العذراء في المنيا


ويتألف مسجد السيدة مريم العذراء في المنيا، من ثلاثة طوابق مزودة بثلاث قباب ومئذنة شاهقة، كما يشتمل على ساحة صلاة واسعة ودار لتحفيظ القرآن، وقد زُين بعدد كبير من النجف والزخارف المعمارية.

روح التعايش والتسامح بين المسلمين الأقباط في المنيا 


مسجد السيدة مريم العذراء في المنيا، يمثل مثالًا حيًا على روح التعايش والتسامح بين المسلمين الأقباط،و يؤكد على تعزز الوحدة الوطنية في المحافظة، حيث يُعتبر هذا الاسم عادةً مرتبطًا بالكنائس فحسب.

مكانة السيدة العذراء في الإسلام

ومن المعروف أن السيدة مريم العذراء تحتل مكانة عظيمة في الإسلام، كما أنها تُعتبر من الأسماء المقدسة التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

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