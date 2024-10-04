بالأرقام، معلومات الوزراء يبرز حجم الاستثمارات العربية المباشرة بمصر خلال 9 أشهر
نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (استثمارات عربية مباشرة في مصر خلال 9 أشهر).
استثمارات عربية مباشرة في مصر
استقبلت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من العام نفسه.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/ 2024.
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