النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 3 حالات اختناق في حريق شقة بالمعادي

استعلمت نيابة المعادي الجزئية عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا بحالات اختناق إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمعادى، اليوم الجمعة، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير وافٍ.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة النيران بشارع الصفا.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين بالفحص نشوب حريق بوحدة سكنية بالطابق الأولى لعقار مكون من 4 طوابق وتمام الإخماد مسجلا 3 حالات اختناق تم إسعافهم.