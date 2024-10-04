معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024).

درجات الحرارة اليوم الجمعة 04 - 10- 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.