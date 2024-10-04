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10 معلومات عن تطوير مستشفيات "حميات وصدر ملوي" في المنيا (صور)

مستشفى الحميات والصدر
مستشفى الحميات والصدر بملوي جنوب المنيا

أعلن الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه  في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، تم تطوير مستشفى الحميات والصدر في ملوي جنوب محافظة المنيا بشكل شامل، حيث من المقرر افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد استكمال التجهيزات.

1. مستشفى الحميات في ملوي: تم تعزيز المستشفى لمواجهة احتياجات المنطقة في تخصصات الباطنة والحميات.


2. وحدة غسيل كلوي: المستشفى يحتوي على وحدة غسيل كلوي متميزة تضم 42 جهازًا، تستوعب ما بين 250 و300 مريض، مما يسهم في تسهيل الحصول على العلاج للمرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى.


3. تخفيف المعاناة: تطوير المستشفى سيخفف من معاناة المرضى من خلال تقليل الحاجة للتنقل إلى مستشفيات بعيدة لتلقي العلاج.


4. تفقد المنشآت: قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بجولة تفقدية لمستشفى الصدر بملوي، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات المقدمة.


5. أسرة داخلية: مستشفى الصدر سيحتوي على 30 سريرًا داخليًا مع إمكانية زيادتها إلى 45 سريرًا لتلبية احتياجات المرضى.


6. عناية مركزة: يضم المستشفى 14 سرير عناية مركزة، مما يعزز من قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة.


7. عيادات خارجية: يتوفر في المستشفى 4 عيادات خارجية لمتابعة الحالات بعيدًا عن العنابر.


8. وحدة مناظير: تم تجهيز المستشفى بوحدة مناظير صدر وشعب هوائية، مما يقلل من حاجات المرضى للانتقال إلى مستشفيات أخرى.


9. رفع كفاءة الخدمات: تأتي هذه الجهود في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في ملوي وتحسين نوعية الرعاية الصحية.


10. التزام حكومي: يعكس المشروع التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز القدرات العلاجية للمستشفيات المحلية.

 

يعد هذا التطوير خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في منطقة ملوي.

 

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