بالأسماء، بدء تقنين دفعة جديدة من أراضي توسعات الشروق

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن أسماء دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين بداية من الاثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

وتفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ قطاع التنمية وتطوير المدن، موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالأراضى المضافة لمدينة الشروق، بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، كما تابع موقف دراسة طلبات تقنين أوضاع تلك الأراضي، والجداول الزمنية المحددة لتسليمها لمستحقيها، ورافقه مساعداه، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، ورئيس جهاز المدينة، المهندس محمد السيد عبدالمقصود، ومعاونا المشرف على مكتب الوزير، المهندس أحمد شوقى، والدكتور أحمد عمارة.