الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بالأسماء، بدء تقنين دفعة جديدة من أراضي توسعات الشروق

جهاز الشروق، فيتو
جهاز الشروق، فيتو

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن أسماء دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين بداية من الاثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

 

وتفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لـ قطاع التنمية وتطوير المدن، موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالأراضى المضافة لمدينة الشروق، بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، كما تابع موقف دراسة طلبات تقنين أوضاع تلك الأراضي، والجداول الزمنية المحددة لتسليمها لمستحقيها، ورافقه مساعداه، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، ورئيس جهاز المدينة، المهندس محمد السيد عبدالمقصود، ومعاونا المشرف على مكتب الوزير، المهندس أحمد شوقى، والدكتور أحمد عمارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة الشروق هيئة المجتمعات العمرانية رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الأكثر قراءة

بينهم مصريون، تحرك عاجل من رئيسة المكسيك والجيش بعد مقتل مهاجرين على حدود جواتيمالا

أمام أعين المدرسين، ولي أمر طالب يقتحم مدرسة بالشيخ زايد ويعتدي على تلميذ

مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الثانية، أول أيام المطعم تمر بسلام وبيومي فؤاد ينقلب على أحمد مالك

ندياي: هذه نصائح شيكابالا وجوميز لي في الزمالك

انخفاض جديد في أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" بالأسواق

خامنئي يؤم صلاة الجمعة لأول مرة منذ 5 سنوات، وهذا ما يحمله لـ حسن نصرالله

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوريات الأوروبية وقمة الزمالك والأهلي بالكرة النسائية

الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل بسبب التوتر في الشرق الأوسط

منوعات

المزيد

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

المزيد

خدمات

المزيد

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية