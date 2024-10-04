الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رياضة

محمد رمضان: كولر تم إبلاغه بقرار تعييني والمدرب لا يتحكم في نظام النادي

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

أكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن لديه بعض الملاحظات على اللائحة القديمة وسوف يتم إخطار اللاعبين بها ومناقشتهم في هذه الأمور وهذا حقهم، مشيرًا إلى أن اللائحة ليست معلنة مطلقا، وكل ما تم تداوله مؤخرًا غير صحيح مطلقًا.

وقال رمضان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "عندما أضع اللائحة سوف أقوم بإبلاغ اللاعبين ويتم مناقشتها لأنه سوف يتم تطبيقها عليهم، وكل الأرقام التي انتشرت غير صحيحة، ولاعب الكرة دائما لابد أن يلتزم والسهر يكون في حدود، وكل لاعب يلتزم تمامًا، وسوف يتم إبلاغ اللاعبين بشكل رسمي بأي شيء".

 

وأضاف: "حتى الآن لم أجلس مع اللاعبين، وهدفي وضع نظام من أجل الصالح العام، كولر سيصل فجر السبت وسوف أجلس معه أنا والكابتن محمود الخطيب".

وزاد: "كل ما يقال عن وجود أزمة في المنصب مع مارسيل كولر غير صحيح، كولر هو المدير الفني ولا يتحكم في نظام النادي بشكل عام، لأن رئيس النادي والمشرف العام هو المتحكم في الكرة ويتحكم في سياسة النادي، وكولر تم إبلاغه قبل أن يتم إصدار القرار بشكل رسمي".

وأكمل: "قد يكون خسارة السوبر عجل بقرار تعييني، ولكنَّ الأهلي لا يتخذ قرار بناء على نتيجة مباراة، كان هناك نية مسبقة لتعيين المدير الرياضي والخطيب كان يدرس بعض الأسماء ويفاضل بينها، واختار الوقت المناسب لإعلان تعييني في المنصب".

 

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