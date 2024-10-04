ندوة بـ"الصحفيين" لمناقشة موسوعة الجندية المصرية على شاشة السينما، غدا

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة "موسوعة الجندية المصرية على شاشة السينما المصرية"، للمخرج والكاتب د. صلاح غلاب، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

يشارك في الندوة الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وتاريخ العلاقات الدولية بجامعة عين شمس، واللواء عبد العال حسن المنياوي من أبطال حربي الاستنزاف وأكتوبر، واللواء أحمد فهمي عبد الوهاب، نائب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة سابقًا، والكاتبة والشاعرة الدكتورة نجية المسلمي، عضو اتحاد كتّاب مصر.



ويدير اللقاء الزميل الصحفي علي الهواري، وذلك يوم السبت الموافق 5 أكتوبر الساعة الخامسة عصرًا بقاعة طه حسين في الدور الرابع، والدعوة عامة.