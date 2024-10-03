عقرهم كلب ضال، 7 أطفال بالفيوم يغادرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

انصرف الأطفال المصابون بعقر كلب ضال من مستشفي الفيوم العام، بعد استقرار حالتهم الصحية تماما، وتم حقنهم بالجرعة الأولى لمصل السعار، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، ويعاودون التردد على المستشفى العام بمدينة الفيوم للحقن بباقي الجرعات في المواعيد التي تم تحديدها لهم قبل الانصراف.

بلاغ لمدير أمن الفيوم بتفاصيل واقعة إصابة أطفال دار الرماد

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بوصول كل من، م. ك 7 سنوات، خ. ط 6 سنوات، ح. ب 9 سنوات، م. ظ 9 سنوات، ج. ط 10 سنوات، ع. ع 7 سنوات، ش. ر 6 سنوات، إلي مستشفي الفيوم العام، وجميعهم مقيمون بحي دار الرماد، بمدينة الفيوم، دائرة قسم أول، ويعانون من إصابات متفرقة، تبين أنها عقر كلب ضال، وتمكن الأهالي من قتله.

وتم حقن الاطفال بالجرعة الأولي لمصل السعار، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، وتم وضعهم تحت الملاحظة، 4 ساعات، وبعد استقرار حالتهم، تم انصرافهم من المستشفى العام بمدينة الفيوم، بعد اخطارهم بمواعيد الجرعات التالية.

قرار النيابة العامة في واقعة عقر كلب ضال لأطفال الفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بقسم أول شرطة الفيوم، وتم العرض علي النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.