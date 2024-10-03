الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عقرهم كلب ضال، 7 أطفال بالفيوم يغادرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

انصرف الأطفال المصابون بعقر كلب ضال من مستشفي الفيوم العام، بعد استقرار حالتهم الصحية تماما، وتم حقنهم بالجرعة الأولى لمصل السعار، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، ويعاودون التردد على المستشفى العام بمدينة الفيوم للحقن بباقي الجرعات في المواعيد التي تم تحديدها لهم قبل الانصراف.

بلاغ لمدير أمن الفيوم بتفاصيل واقعة إصابة أطفال دار الرماد

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بوصول كل من،  م. ك 7 سنوات، خ. ط 6 سنوات، ح. ب 9 سنوات، م. ظ 9 سنوات، ج. ط 10 سنوات، ع. ع 7 سنوات، ش. ر 6 سنوات، إلي مستشفي الفيوم العام، وجميعهم مقيمون بحي دار الرماد، بمدينة الفيوم، دائرة قسم أول، ويعانون من إصابات متفرقة، تبين أنها عقر كلب ضال، وتمكن الأهالي من قتله.

وتم حقن الاطفال بالجرعة الأولي لمصل السعار، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، وتم وضعهم تحت الملاحظة، 4 ساعات، وبعد استقرار حالتهم، تم انصرافهم من المستشفى العام بمدينة الفيوم، بعد اخطارهم بمواعيد الجرعات التالية.

قرار النيابة العامة في واقعة عقر كلب ضال لأطفال الفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بقسم أول شرطة الفيوم، وتم العرض علي النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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