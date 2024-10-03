26 لاعبا في قائمة منتخب موريتانيا لمباراة مصر بتصفيات أمم أفريقيا

أعلن أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا، عن القائمة التي سيخوض بها مباراتي منتخب مصر، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.

ويحل منتخب موريتانيا، ضيفا على شقيقه مصر، يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، قبل يتجدد اللقاء بينهما، يوم 15 من الشهر نفسه.

ويتصدر منتخب مصر، جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بفارق 3 نقاط عن موريتانيا صاحبة المركز الثالث.

قائمة منتخب موريتانيا لمواجهة مصر

وضمت قائمة موريتانيا 26 لاعبا على النحو التالي:

امباكي انجياى، مامادو ديوب، بابكر أنياس، هارونا أبو دمبا، الحسن أحوبيب، لامين با، دلاهي يالي، خاديم أدياو، عالي أعبيد، نوح محمد العبد، إبراهيميا كيتا، معط ماغاسا، عمر أنجوم، عبد الله محمود، باكارى كامارا، غسوما فوفانا، محسن بده، بيات لكويري، حمية الطنجي، عمر سيدي بونا، أبو بكاري كويتا، أبو بكار كامارا، مامادو سي، مامادو ديالو، إدريسا تيام، بابا إندياجا ياد.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد.

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.