السيسي يكشف السبيل الوحيد لإنقاذ المنطقة من حافة الهاوية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر إقليميا ودوليا بما لا يحقق مصالح أي شعب يرغب في الأمن والسلام والتنمية.

موقف مصر الثابت تجاه فلسطين



وتابع الرئيس خلال كلمته من حفل خريجي الكليات والأكاديمية العسكرية: مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن للجميع.



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