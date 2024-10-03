السيسي: نصر أكتوبر سيبقى خالدا وجيشنا قادر على فعل المستحيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة: "يأتي شهر أكتوبر من كل عام حاملا معه نسائم الانتصار والمجد تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر ونحتفي بالأبطال والشهداء ونحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة".

وأضاف خلال كلمته في حفل خريجي الكليات والأكاديمية العسكرية: "في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد، انتصارا يذكر الجميع دائما بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم وأن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هي كامنة في جوهر الشعب ومعدنه الأصيل تظهر جلية عند الشدائد معبرة عن قوة الحق وعزة النفس وصلابة الإرادة ويسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها وقوية بمؤسساتها وشامخة بقواتها المسلحة وفخورة بتضحيات أبنائها".



وتابع: "ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة شاهدٌ على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة القوات المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الجديد والتنفيذ المحكم".

وقدم خريجي الكليات والأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل خريجي الكليات العسكرية.



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