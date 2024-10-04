بقيمة 9 ملايين جنيه، تجديد حبس تشكيل عصابي عثر بحيازته على مواد مخدرة ببولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور بقيمة 9 ملايين جنيه، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

القبض على تشكيل عصابي بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور بقيمة 9 ملايين جنيه.

وتبين أن التشكيل العصابي مكون من 7 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ولـ3 منهم معلومات جنائية ويقومون بالإتجار في المواد المخدرة الآيس – البودر متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعثر بحوزتهم على (7,5 كيلو جرام لمخدر البودر – 2,5 كيلو جرام لمخدر الآيس – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(8,750 مليون جنيه تقريبا).

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.