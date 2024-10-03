شــــعـــر الصعيد الجـواني، فن الواو من مدرسة ابن عروس إلى أحمد عويس القناوي (فيديو)

يعد فن الواو من الفنون التي نشأت في جنوب مصر، في عهد المماليك ويقال إنه كان على يد ابن عروس، ومنشأ فن الواو في مدينة قوص جنوب محافظة قنا،وهو فنا من الفنون القولية التي تندرج تحت الشعر العامي والذي يضم أيضًا العدودة والموال والواو والنميمة والحداء، وسبب تسميته بهذا الاسم لكثرة واو العطف فيه، وفي عهد المماليك كان الشاعر ينقد أو يهجو وحتى يهرب من بطشهم كان ينسب الكلام لغيره باستخدام الواو.

"فيتو" تلتقي واحدًا من أهم من حكى فن الواو بمحافظة قنا، الشاعر أحمد عويس ابن مركز نقادة غرب المحافظة، والذي حصل على جائزة الشعر العامي للشاعر عبد الستار سليم على مستوى الوطن العربي التي أشهر عنها فن الواو يسرد لنا تفاصيل قصته مع هذا الفن.

حكايتي منذ الصغر

وقال: "عشقت فن الواو منذ كان عمري صغير عن طريق والدي رحمة الله عليه الذي كان يقول هذا الشعر رغم عدم حصوله على أي مستوى تعليمي، وكان يردد مربعات مقفولة، وهذا بالإضافة إلى عشقي للسيرة الهلالية وبالنظر إليها نجدها كلها مربعات فن الواو".

وأضاف: "كتبت الشعر في المرحلة الثانوية وبالتحديد في الثمانينيات خاصة العامي ومربعات فن الواو"، لافتًا إلى أن فن الواو بدأ في عهد المماليك حتي يهربوا من بطشهم كانوا يقولون "قال الشاعر" حتى لا ينسب لهم الشعر.

مربعات ابن عروس

وأشار إلى أن ابن عروس كانت له مربعات فن واو والتي تغني بها الفنان علي الحجار في مسلسل "ذئاب الجبل" عندما قال "ولا بد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم " وقال أيضًا: "كيد النساء يشبه الكي من مكرهم رُحت هارب اتحزموا بالحنش ويتوسدوا بالعقارب".

الفرق بين المربع والموال

واستطرد "عويس" في حديثه الي الفرق بين المربع والموال قائلًا: "ليس كل موال مربع لكن كل واو مربع وذلك لخصوصية مربع الواو فهو يمتاز بأربع شطرات، الشطرة الأولى تشبه الثالثة والثانية تشبه الرابعة في الجناس وفي نهاية للقافية وعندما يختلفان لا تصبحان فن واو وهذه خصوصية يمتاز بها هذا الفن دون غيره من الفنون التي يتغنى به الشاعر وعندما يفقد تلك الميزة لا يصبح موزون.

خصوصية الصعيد لفن الواو

وذكر "عويس" أن الصعيد له خصوصية في هذا الفن وهي أن تكون نابعة من الطبيعة أو البيئة التي نشأ بها الشاعر، والطبيعة الصعيدية مفرداتها غير مفهومة إلا للأهل الذين عاشوا فيه كما في قولي: "نخل الغلابة طرح صيص.. والسوسة ناخرة جدوره.. قناديل دراهم بلابيص.. والدودة واكله بذورهم".

ونوه هنا بمفردة الصيص والبلح الذي لم يكتمل النمو، وغيرها مما ورد لهجات أهل الصعيد المختلفة من قرية لقرية ونجع لنجع ومركز لمركز ومحافظة لمحافظة.

وأشار إلى أن أغلب المفردات الواردة في لك المربعة لا يعرفها إلا الصعيدي المزارع الذي يعيش في الأرض.

اختلاف ازمنة فن الواو

قال "عويس" إن قديمًا القوالين كانوا مرتجلين عندما كانوا يجلسون في سهرات أو قعدة العصاري وجلسات السمر كانوا يقولون شعر الواو مغلقًا.

وأشار إلى أنه ذات مرة جلس عدد من المزارعين وقال له أحد القوالين "لو كنت قوال وليك في القوالة شطارة قولي السماء كام فدان واديك عليها أمارة " فرد عليه الآخر الذي كان يجاوره في المجلس وقال "صلاة النبي تمنع إبليس فيها الفايدة والتجارة اسحب قصبتك تعالي قيس وانكت وراك الحجارة ".

وأشار إلى أن هنا فنًّا قولي وليد اللحظة وهذا نادر في الوقت الحالي أن نجد مثل هذه الأمثلة الحية، ولفت إلى أن أحد شعراء مربعات فن الواو وهو النابي الذي كان يقطن مدينة قفط جنوب قنا وكانت زوجته التي لم تلق حظًّا من التعليم ترد عليه بهذا الفن وذكرت قصة شهيرة عنهما في أثناء مرضه عندما احتضنته فقال لها "أن كان مرضي تعبكي، وعود الني باد قايد، هاتي حبابك تعبكى علي طريح الوسايد" فردت عليه قائلة "والله رقادك ما تعبنى يا ابو العميمه النضيفة أنا عمالة أهد وأبني وولدك مهواش خليفة" نظرًا لسوء سلوك ابنهما الذي كانت تعانى من تربيته وليس من مرض زوجها وهذا القول لحظي بينهم.

وأكد أن الفن القولي من الأشعار المحفوظة والتي اختصت به قنا عن غيرها من محافظات الصعيد، وحاليًّا هناك صحوة في قوالين فن الواو ففي مدينة قوص لدينا 5 شعراء وفي مدينة نقادة 6 شعراء تقريبًا.

واختتم حديثه قائلًا: "إن فن الواو لا بد أن يخرج عن السطور حتى لا يندثر وأن تكون هناك تسجيلات تحفظ تلك الأقوال حتى لا تموت ونحن نجتمع أسبوعيًّا لإخراج المكنون في الصدور".