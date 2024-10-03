الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظات

الغرفة التجارية بدمياط تستعرض التحديات التي تواجه القطاع الجمركي

محمد فايد رئيس الغرفة
محمد فايد رئيس الغرفة التجارية يناقش مشاكل مستخلصي الجمارك

عقد محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط اجتماعًا هامًا مع شعبة مستخلصي الجمارك

 

الغرفة التجارية بدمياط تبحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الجمركي

 

تم بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الجمركي في المحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الغرفة على دعم وتسهيل أعمال المستخلصين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في الحركة التجارية.

وقد تم بدء اللقاء باستعراض المشاكل والأزمات والمعوقات التى تواجه مستخلصي الجمارك ومجتمع المتعاملين مع جمارك دمياط، وتمت المناقشة بين الحضور للوصول إلى حلول جذرية ترضى جميع الأطراف المشاركة فى هذا الاجتماع طبقا للوائح والقوانين المنظمة للشأن الجمركي.

وتمت مناقشة بعض القضايا والعقبات التي تواجه الشعبة من حيث الضرائب والجمارك وغيره.

اجتماع الغرفة التجارية بدمياط مع شعبة مستخلصي الجمارك

 

فايد يؤكد علي تعاون القطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية


أكد فايد أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية، وشهد حوارًا بناءً حول سبل تطوير العمل الجمركي في محافظة دمياط.

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