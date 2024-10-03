صورة الرئيس السادات تزين الأكاديمية العسكرية والسيسي يوجه له التحية

وجه مذيع حفل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية، التحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973.

صورة أنور السادات تزين الأكاديمية العسكرية

وزينت صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الأكاديمية العسكرية، بالعاصمة الإدارية، ليصفق الحضور وعلى رأسهم الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة، احتراما وتقديرا وتحية لبطل الحرب والسلام.

صورة الشيخ زايد تظهر في عرض الأكاديمية العسكرية

كما زينت صورة الشيخ زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد، الأكاديمية العسكرية، ما يعكس قوة العلاقة بين مصر والإمارات.

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