الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظ كفرالشيخ يتفقد سير العمل بمستشفى فوه للتأمين الصحي

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد سير العمل بمستشفى فوه

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عددًا من الأقسام بمستشفى فوه للتأمين الصحي، من بينها قسم الاستقبال والعمليات، وقسم عناية الأطفال، وقسم الحضّانات، وقسم العناية المركزة، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن الاطمئنان على الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين بالمستشفى، والبالغ عددهم 10 حالات وأسرهم، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ: إن مستشفى فوه للتأمين الصحي يضم 28 سريرًا باطنة عامة، و16 سريرًا أطفال، و8 أسرة نساء وتوليد، و16 سريرًا جراحة عامة، و8 أسرة بقسم جراحات اليوم الواحد للأطفال، و12 سريرًا جراحة عظام، و6 أسرة أنف وأذن، وسريرين رمد، و6 أسرة عناية مركزة. أ، و3 أسرة عناية مركزة.ب، و4 أسرة عناية مركزة أطفال، و4 أسرة عزل، بالإضافة إلى 9 أسرة حضانات و3 احتياطي بقسم الحضانات، و3 أسرة عمليات، وسريرين أفاقه و28 سريرًا أورام، و20 سريرًا للاستقبال، و13 ماكينة غسيل كلوى، وماكينتين احتياطي بقسم الغسيل الكلوي.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

وفي نهاية زيارته لمستشفى فوه للتأمين الصحي، استمع محافظ كفرالشيخ لعدد من المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم، وحسن معاملتهم.

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الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين غسيل كلوى محافظة كفرالشيخ

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