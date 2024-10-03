بعد إحالتهم للمحاكمة الجنائية، التفاصيل الكاملة للتحقيق في قضية قتل نجل سفير بالشيخ زايد

تطور جديد شهدته قضية مقتل نجل السفير بأحد الكومبوندات بالشيخ زايد لسرقته، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة المجني عليه عمدا وسرقة متعلقات من فيلته، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل التحقيقات في القضية

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بقتل نجل سفير سابق، ارتكبا الواقعة نظرا لسابقة معرفتهما بإقامة المجني عليه بمفرده، فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقته.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين صعدا لسطح العقار محل سكن أحدهما، وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكن المجني عليه، واعتديا عليه بصاعق كهربائي وطعنه باستخدام -سكين- كانت بحوزتهما وخنجر ملك المجني عليه حتى وفاته.

اعترافات المتهمين بقتل نجل سفير في الشيخ زايد

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول ويدعى يوسف.ا، بارتكابه الواقعة عن طريق قفزه من العقار المجاور لسكن المجني عليه باعتبار أنه جاره.

وأفاد المتهمان بأنهما خططا لسرقة المجني عليه، وأنه حاول المقاومة والاستغاثة بالجيران، فصعقاه بالكهرباء ثم طعناه بخنجر في الصدر.

وأكمل أحد المتهمين أمام جهات التحقيق، أن المجني عليه ظل يصرخ بعد الطعنة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

القبض على المتهمين في الجيزة

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في حل لغز العثور على جثة موظف بإحدى الشركات خارج البلاد داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد.

كان قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة “موظف بإحدى الشركات بالخارج” وبه إصابات عبارة عن “طعنات وجروح متفرقة بالجسم” داخل مسكنه بدائرة القسم.

وبسؤال والده قال إن نجله المتوفى يعمل بالخارج، وفى إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة، وتبين أنهما (طالبان - مقيمان بذات العنوان) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظرًا لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرد، اختمر فى ذهنهما فكرة سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن باستخدام "سكين" كانت بحوزتهما وخنجر "ملك المجنى عليه" حتى وفاته وقاما بالاستيلاء على (بعض المتعلقات وهاتفه المحمول – سيارة ملكه)، وقاما بالتخلص من "السكينة والخنجر" المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لـ (أحد الأشخاص) "أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه".

كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.