السيسي وبن زايد يفتتحان الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الادارية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، الأكاديمية والكليات العسكرية بالعاصمة الإدارية،.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد، حفل الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024.
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