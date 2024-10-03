الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسي وبن زايد يفتتحان الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الادارية

الرئيس السيسي ومحمد
الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، الأكاديمية والكليات العسكرية بالعاصمة الإدارية،.

 

رفع علم القوات المسلحة، فيتو

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد، حفل الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024.

 

السيسي وبن زايد يصلان إلى مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية 2024 (بث مباشر)

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السيسي وبن زايد يصلان إلى مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية 2024 (بث مباشر)

السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

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