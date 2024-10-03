الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال كرة اليد، الأهلي يتقدم على برشلونة (18-15) في الشوط الأول

الأهلي وبرشلونة،
الأهلي وبرشلونة، فيتو

كرة اليد، تقدم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (18-15)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل. 

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج

وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن تقام غدا المباريات التالية:

الأهلي × برشلونة - 5 مساء

فيزبريم × ماجديبورج - 8 مساء

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد الأهلي برشلونة كأس العالم لكرة اليد مباراة الأهلي وبرشلونة

مواد متعلقة

كرة اليد، اليوم 4 مواجهات قوية في ختام كأس العالم للأندية

كرة اليد، الأهلي يصارع برشلونة على برونزية مونديال الأندية الليلة

كرة اليد، الزمالك يختتم مشواره في مونديال الأندية بمواجهة تاوباتي البرازيلي

كرة اليد، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

ترحيب حار من رئيس الإمارات لـ عدلي منصور وشيخ الأزهر

انخفاض جديد في سعر الطماطم اليوم بالأسواق، وهذه أحدث أسعارها

الزمالك يقترب من ضم نجم فاركو و30 مليون جنيه تهدد الصفقة

السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

السيسي وبن زايد يصلان إلى مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

رئيس الإمارات يصل مصر للقاء السيسي

رسميا، البنك الأهلي يضم سيد نيمار من الزمالك على سبيل الإعارة

منوعات

المزيد

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

المزيد

انفوجراف

أكثر لاعب تتويجًا بالألقاب.. ميسي يضيف البطولة رقم 46 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

ما هو شرط رضا اليهود والنصارى عن المسلمين؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية