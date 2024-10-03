الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

في حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية

ترحيب حار من رئيس الإمارات لـ عدلي منصور وشيخ الأزهر

الشيخ محمد بن زايد،
الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية.

وفور وصول الزعيمان المنصة، صافح الرئيسان كبار الضيوف، حيث حاز المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على مصافحة حارة من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الخميس حفل الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  الأحد المقبل ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

وفي إطار استعدادات الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، وفي ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المتابعة المستمرة لمستويات التأهيل الفكري والثقافي للطلاب، التقي الرئيس السيسي مع عدد من طلاب الأكاديمية الذين أنهوا دراستهم بها، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وقادة الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث دار حوار مفتوح أجاب فيه الرئيس على استفسارات الطلاب بشأن مختلف الأوضاع المحلية والدولية  وفي هذا السياق أوضح الرئيس أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، مؤكدًا أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشيخ محمد بن زايد الأكاديمية العسكرية المصرية

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