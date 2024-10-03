الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يعقد يناقش تنظيم مُؤتمر استثماري "مصري – بريطاني"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لمناقشة تنظيم مؤتمر استثماري "مصري – بريطاني"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتم حاليًا الترتيب لتنظيم مؤتمر استثماري "مصري – بريطاني"، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أنه يجري العمل على استثمار العلاقات الجيدة بين البلدين لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة الاقتراح مع المسئولين في المملكة المتحدة، حيث أبدوا ترحيبًا كبيرًا من جانبهم.

وأشار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى أن تنظيم المؤتمر الاستثماري "المصري – البريطاني"، يأتي في إطار البناء على النجاح الذي تحقق في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عُقد نهاية شهر يونيو الماضي.

وقدم الدكتور بدر عبد العاطي، عرضًا للمجالات المقترحة على أجندة المؤتمر، والتي يأتي على رأسها توطين عدد من الصناعات المختلفة، وكذا مقترحات دعوة أكبر عدد ممكن من الشركات البريطانية، سواء التي لديها استثمارات في مصر أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة.

وبدوره، أكد وزير الاستثمار، أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بشأن الملفات المختلفة الخاصة بهذا المؤتمر، والعمل على استهداف الشركات الكبرى لضخ استثمارات بريطانية جديدة.

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