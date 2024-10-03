السيسي يستقبل بن زايد بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ووصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قبل قليل إلى مصر في زيارة إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف

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