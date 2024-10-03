الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الإمارات يصل مصر للقاء السيسي

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر في زيارة إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف.

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مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد

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