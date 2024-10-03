انطلاق فعاليات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، 18 نوفمبر

أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) إقامة نسخة هذا العام من مؤتمرها M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 خلال الفترة من 18 و19 نوفمبر المقبل فى الدوحة.

دور تكنولوجيا الهاتف المحمول

يحضر المؤتمر عدد من كبار المديرين التنفيذيين وصانعي السياسات وقادة التكنولوجيا على مدى يومين للمشاركة في المناقشات العميقة، إلى جانب التركيز على دور تكنولوجيا الهاتف المحمول في تحويل الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبرز جدول الأعمال لنسخة هذا العام أهمية التعاون على مستوى الصناعة، وذلك من خلال إطلاق المبادرات، مثل "البوابة المفتوحة" للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، كما سيتم تسليط الضوء على دور الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية في إعادة رسم معالم مستقبل الشركات، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الشمول الرقمي.

تأثير تحوّل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي واقتصاد واجهات التطبيقات البرمجية

وسيستكشف المتحدثون تأثير تحوّل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي واقتصاد واجهات التطبيقات البرمجية في تشكيل المراحل التالية من التطور الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتناول الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية على مدار اليومين أوجه التعاون التي تدعم التحول الرقمي عبر الصناعات، حيث قال محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر: سيكون مؤتمر "M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" منصّة مهمّة لتبادل الأفكار وإقامة علاقات الشراكة الرقمية وتسريع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة".

قال ماتس غرانريد، المدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول: "إن استضافة مؤتمر "M360 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأول مرة في العاصمة القطرية الدوحة تمثل إنجازًا مهمًا للمنطقة بأسرها. وسيشهد هذا الحدث عرض القوة التحويلية التي تمتاز بها تكنولوجيا الهاتف المحمول عبر مختلف القطاعات، إلى جانب استعراض الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية.

الشرق الأوسط مركز عالمى للابتكار الرقمى

أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتصاد الرقمي من 180 إلى 780 مليار دولار بحلول العام 2030، حيث قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لأريدو قطر: نتطلع في هذه المناسبة إلى الترحيب بقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على الإمكانات التحويلية التي يمتاز بها الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس وتقنيات الجيل التالي.