بينهم 11 طفلا، ننشر أسماء 16 مصابا بحادث المنيا

حصلت " فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري وتحديدا شرق كوبري أبو شناف بمدينة المنيا، الذي أسفر عن إصابة 16 شخصا بينهم 11 طفلا.



وضمت قائمة المصابين كل من سمير بريقع، 8 سنوات، محمد مختار عبد الحفيظ، 7 سنوات، وشقيقة عبد الله، 11 سنة، محمد سيد بريقع، 8 سنوات، سعيدية محمد محمود، 28 سنة، وجمال عبد الناصر عبد الله، 22 سنة، وتحية محمد نصار، 62 سنة، وزينب عبد الرشيد محمد، 55 سنة.

كما أصيب كل من أحمد عامر حسن، 9 سنوات، وشقيقة حسن، 7 سنوات، وعامر مختار عبد الحفيظ، 9 سنوات، وعواطف محمود عبد الناصر، 22 سنة، وهاجر عامر حسن، 5 سنوات، وشقيقها علي، 3 سنوات، وشقيقته سارة، عامين، ومكة سعيد بريقع، 3 سنوات، مقيمين بمحافظة أسيوط.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري وتحديدا شرق كوبري أبو شناف بمركز المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 16 شخصا تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.