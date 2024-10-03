الأهلي يشارك في اجتماع الفيفا التنسيقي لمباراة العين بكأس إنتركونتيننتال

شارك ظهر اليوم طاقم إداري من النادي الأهلي ترأسه خالد مرتجي، أمين الصندوق وبحضور سعد شلبي، المدير التنفيذي، في اجتماع تنسيقي مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏‏«فيفا» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي ‏والعين الإماراتي الشقيق المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري بالقاهرة في بطولة إنتركونتيننتال.‏

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة العين، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة، والزي الخاص بكل فريق، والأماكن ‏المخصصة لوفد «فيفا»، وكذلك لمسئولي الفريقين داخل الإستاد والحضور الجماهيري والحقوق التجارية الخاصة ‏بالمباراة.‏

وأكد المهندس خالد مرتجي استجابة الأهلي لكافة الطلبات التي قدمها نادي ‏العين الشقيق، في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بأشقائه الأندية الإماراتية، فضلًا عن أواصر الأخوة ‏التي تجمع الشعبين المصري والإماراتي.‏



وشدد مرتجي على تسخير كافة إمكانات الأهلي لخروج المباراة ‏ بالشكل الذي يليق بمكانة النادي، ويرسخ الثقة الكبيرة من ‏مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم للأهلي في تنظيم كافة الفعاليات على ‏المستويات الدولية.

يذكر أن الحضور من النادي الأهلي ريم الدسوقي، مدير العلاقات العامة، حنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، اللواء علاء صلاح، مدير أمن النادي، هاني حسام، المدير‏ التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، العميد محمد مسعد، نائب مدير أمن النادي، نيرة علي، مديرة تسويق شركة الأهلي لكرة القدم، أحمد الطوخي مسئول رعاية الملابس بقطاع الكرة.