وكيل التعليم بالدقهلية: 11 مدرسة جديدة دخلت الخدمة.. تعيين 969 معلمًا.. و50 طالبًا لكثافة الفصل (حوار)

>> إقامة مزرعة سمكية بمدرسة المنزلة الثانوية الزراعية لأول مرة في المحافظة

>> استقبال 1.5 مليون طالب موزعين على 3,956 مدرسة وصيانة 11 مدرسة

>> الاستعانة بخريجي كليات التربية بنظام الحصة لسد العجز

>> حملات تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من قانونيتها وتراخيصها

بالتزامن من انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، أجرت "فيتو" حوارًا شاملًا مع ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، لتسليط الضوء على أبرز التحديات والإنجازات في القطاع التعليمي بالمحافظة، تطرق الحوار إلى عدد من القضايا المهمة، من بينها مشروعات تطوير البنية التحتية للمدارس، وسد العجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة الكثافات الطلابية المرتفعة.

كما تناول الحوار تطور التعليم الفني ومدى الإقبال عليه، وخطط المديرية لتطوير الأنشطة الطلابية ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.



مع بداية العام الدراسي الجديد، كيف تقيمون الاستعدادات داخل مدارس الدقهلية لاستقبال الطلاب؟

تم تجهيز المدارس وفقًا للقرارات الوزارية، حيث دخلت 11 مدرسة الخدمة هذا العام بعد استكمال أعمال الصيانة والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستعداد لاستقبال 1,559,954 طالبًا في 3,3753 فصلًا دراسيًا موزعين على 3,956 مدرسة.

كم عدد المدارس التي ستدخل الخدمة هذا العام، وما هو حجم الطاقة الاستيعابية للطلاب في المحافظة؟

هذا العام، دخلت 11 مدرسة جديدة الخدمة بمحافظة الدقهلية، بعد اكتمال أعمال توصيل المرافق وصيانة البنية الأساسية بتكلفة إجمالية تصل إلى 10,625,798 جنيه.

ما هو الموقف الحالي للمدارس التي تشهد أعمال صيانة؟ وهل ستتأثر الدراسة بتلك الأعمال؟

تم الانتهاء من أعمال الصيانة في 11 مدرسة في مختلف أنحاء المحافظة، ولن تؤثر على سير الدراسة. الطلاب بدأوا عامهم الدراسي بشكل طبيعي داخل هذه المدارس.

كيف تخططون لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية في الفصول، خاصة مع القرارات الوزارية الجديدة حول أعداد الطلاب في الفصول؟

تم الالتزام بالقرارات الوزارية 138-137-136 لتحديد الكثافة الطلابية بما يتراوح بين 45-50 طالبًا لكل فصل. وتعمل المحافظة على تحسين الأوضاع عن طريق الاستمرار في تشغيل المدارس بنظام الفترتين لتقليل الضغط على الفصول.

بالنسبة لرياض الأطفال، هل تم استيعاب جميع المتقدمين؟ وما هي الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الأطفال؟

بلغ عدد المتقدمين لرياض الأطفال 10,452 طفلًا، منهم 6,832 طفلًا فوق سن الخامسة. وتم قبول 83.5% من المتقدمين في 112 قاعة على مستوى المحافظة. العمل لا يزال مستمرًا لاستيعاب النسبة المتبقية، كما حصلنا على موافقة لزيادة كثافة القاعات في المدارس الرسمية للغات.

كيف يتم تطوير التعليم الفني في الدقهلية؟ وما هي البرامج الجديدة التي تم إدخالها لزيادة جاذبية التعليم الفني؟

نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني من خلال تنفيذ مشروعات مثل إقامة مزرعة سمكية بمدرسة المنزلة الثانوية الزراعية لأول مرة في المحافظة. كما حصلت مدارس الدقهلية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تخصص التركيبات الكهربائية. بجانب ذلك، نعمل على تدريب طلاب التعليم المزدوج في جامعة المنصورة وفقًا لبروتوكول تعاون بين المديرية والجامعة.

في ظل أزمة العجز في المعلمين، كيف تتعامل مديرية التربية والتعليم مع هذا الأمر؟ وهل هناك خطط لسد العجز في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين؟

تم تعيين 969 معلمًا في إطار مسابقة الـ30 ألف معلم، بالإضافة إلى الاستعانة بخريجي كليات التربية بنظام العمل بالحصة لسد العجز في المدارس التي تحتاج لمعلمي الفترة الثانية.

ما هي رؤية المديرية للتعامل مع انتشار الدروس الخصوصية؟ وما هي الإجراءات التي تتخذونها للحد من هذه الظاهرة؟

يتم التنسيق مع الجهات المحلية والأمنية لتنفيذ حملات تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من قانونيتها وتراخيصها، وفي حال مخالفتها، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها.

كيف يتم تنظيم مجموعات الدعم المدرسية؟ وهل توفر تلك المجموعات بديلًا مناسبًا عن الدروس الخصوصية؟

نعم، مجموعات الدعم المدرسية مطبقة في جميع الإدارات التعليمية وفق القرار الوزاري 139 لسنة 2024، وهي توفر بديلًا فعالًا للدروس الخصوصية.

هل وصلت الكتب المدرسية إلى جميع الإدارات التعليمية؟ وكيف تتم عملية توزيعها على المدارس؟

نعم، الكتب المدرسية وصلت إلى المخازن وتم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية، التي تقوم بدورها بتوزيعها على المدارس.

ما هي الإنجازات التي حققتها المسابقات والأنشطة الصيفية في العام الحالي؟ وكيف تؤثر هذه الأنشطة على تطور الطلاب؟

حققت الأنشطة الصيفية إنجازات كبيرة، حيث حصلت مدارس الدقهلية على المركز الأول في مسابقات الاتحادات الطلابية والمركز السابع في مسابقة الأخصائي المثالي. بالإضافة إلى الفوز بالمركز الأول في مسابقة "مبدعي صيف 2024" على مستوى الجمهورية.

ما هي رسالتكم للطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد؟

أدعو الطلاب للالتزام بالحضور المدرسي والمشاركة في الأنشطة التعليمية، وأشدد على أهمية الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة لضمان الالتزام باللوائح المدرسية.