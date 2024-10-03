الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات استضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

 

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والسفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور هشام الهلباوي، مُساعد وزيرة التنمية المحلية، وخالد نوفل، مُساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعلي السيسي، مُساعد وزير المالية للموازنة العامة، وأحمد رزق، مدير مكتب القاهرة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

 

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض، عرضًا تفصيليًا حول الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدي الحضري العالمي، المقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث أشارت إلى الموقف الخاص بتوجيه الدعوات لكبار المسئولين الدوليين لحضور المنتدي، وكذا موقف التسجيل، لحضور فعاليات المنتدي التي تتخطي الـ 530 فعالية، مضيفة أن المعرض الحضري سيضم نحو 170 عارضا من مصر ومختلف البلدان.

 

ونوهت الوزيرة خلال عرضها إلى البرنامج المقترح لفعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، موضحة أنه سيتم افتتاح مشترك لمختلف الملتقيات الجماعية "الملتقي الشعبي، وملتقي الأطفال والشباب، وملتقي الحكومات المحلية والإقليمية، وملتقي المرأة، وملتقي الأعمال والمؤسسات"، هذا إلى جانب افتتاح المعرض الحضري، فضلا عن عقد العديد من الفعاليات الثقافية على هامش انعقاد أعمال المنتدي.
 

كما نوهت الوزيرة خلال العرض إلى العديد من الأنشطة المقرر اقامتها قبيل انطلاق فعاليات المنتدي في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تسهم في التعريف وزيادة الوعي بمفاهيم التحضر للعديد من الفئات المستهدفة.


وأضاف وزير الإسكان: سيتم خلال فعاليات المنتدى استعراض ما تحقق من إنجازات الدولة المصرية في المجال الحضري، وكذا ما يتعلق بالتطوير العمراني على مدار الفترة الماضية، وجهود الدولة المستمرة في هذا الصدد، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أنه سيتم عقد العديد من الجلسات الخاصة، والموائد المستديرة، لمناقشة العديد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالتطوير الحضري والعمراني، ودور هذه الموضوعات في تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة بمختلف البلدان. 


وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالترتيبات اللوجستية، وما يتم في هذا الصدد من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بضيوف مصر من حضور المنتدى، وذلك بما يؤكد قدرة مصر على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث والمناسبات الدولية رفيعة المستوى، ويعكس الوجه الحضاري لها.
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن وزارة الخارجية قامت بتوجيه الدعوات لمختلف قادة ورؤساء الدول والحكومات، لاسيما من الدول الأفريقية، وأنه جار متابعة تأكيد الحضور والمشاركة لمختلف الوفود الرسمية.


وأضاف وزير الخارجية أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد العديد من جلسات التوعية للسفراء المعتمدين في القاهرة من أجل توضيح مختلف جلسات وترتيبات عقد المنتدى.  
 

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