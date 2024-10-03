الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية بقرية الحراجية

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فيتو

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص.

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 3897 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لـ 90 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 365 شاب وفتاه. 

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 140 مواطن، ونظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهيه الصغر استعراض الخدمات المالية والغير مالية واستفاد منه 240 مواطن.

إيجاد فرص عمل بقنا

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 37 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 35 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنميه الأسرة والتي استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 400 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 8600 مواطن.

مديرية التربية والتعليم بقنا

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 67 مواطن، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 119 مواطن , كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 235 مواطن.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لـ 260مواطن.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لـ 257 مواطن، فيما قامت هيئه محو الاميه وتعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 200 مواطن، ونظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لـ 60 طالب.

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