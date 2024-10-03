محافظ المنيا يكلف بمتابعة مصابي حادث الطريق الدائري كوبري

كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف بمركز المنيا، الذي أسفر عن إصابة 16 شخصًا، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الطبية.

محافظ المنيا يكلف السكرتير العام بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف



وعلى الفور، انتقل السكرتير العام إلى مستشفى المنيا العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجها مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد استكمال العلاج.

مدير مستشفى المنيا

وأوضح مدير مستشفى المنيا العام أنه تم تحويل خمس حالات من المصابين إلى مستشفى الصدر لإجراء فحوصات بالأشعة المقطعية، مؤكدا استقرار حالة المصابين وتقديم الخدمات الطبية الكاملة لهم طوال فترة إقامتهم بالمستشفى، واستكمال علاجهم.

