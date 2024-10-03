إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائري بالمنيا

أصيب 16 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري المار في نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 16 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بدائري المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري وتحديدا شرق كوبري أبو شناف بمركز المنيا.

حادث الطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 16 شخصا تنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه بمتلازمة ما بعد الارتجاج.

مستشفى المنيا العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.