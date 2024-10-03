الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مصر وموريتانيا: نحرص على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار بها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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تناول اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني التطورات الإقليمية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، وكذا على صعيد عدد من القضايا من بينها الجهود الجارية لدعم مسار الحل الليبي الليبي، وحرص الدولتين على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة واستعادة الأمن والاستقرار بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد الرئيسان خلاله حرصهما على دفع مسيرة التعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، ويحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة، وقد حرص الرئيس على تأكيد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي، بما يحقق أهداف شعوب القارة في الاستقرار والتنمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول كذلك التطورات الإقليمية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، وكذا على صعيد عدد من القضايا من بينها الجهود الجارية لدعم مسار الحل الليبي الليبي، وحرص الدولتين على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة واستعادة الأمن والاستقرار بها.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

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