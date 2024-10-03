الخميس 03 أكتوبر 2024
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رياضة

استدعاء ثلاثي بيراميدز لمعسكرات منتخبات بلادهم

المهاجم فيستون ماييلي
المهاجم فيستون ماييلي

تلقى نادي بيراميدز، إخطارات بشأن انضمام لاعبيه المحترفين لمعسكرات منتخبات بلادهم خلال فترة الأجندة الدولية التي ستكون خلال الفترة من ٧ وحتى ١٥ أكتوبر الجاري.

واستدعى منتخب المغرب، الظهير الأيمن الدولي محمد الشيبي لخوض مباراتي أفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم والمحدد لهما يومي ١٢ و١٥ أكتوبر.

كما استدعى منتخب الكونغو الديموقراطية المهاجم فيستون ماييلي لمباراتي تنزانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمحدد لها يومي ١٠ و١٥ أكتوبر.

واستدعى منتخب بوركينا فاسو، لاعب الوسط بلاتي توريه لخوض مباراتي بوروندي في تصفيات كأس الأمم، والمحدد لهما يومي ١٠ و١٣ أكتوبر الجاري.

ويخوض نادي بيراميدز، معسكرا إعداديا، بداية من غد الجمعة، في تركيا، تحضيرا لبداية الموسم، والذي سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتغادر بعثة بيراميدز صباح الجمعة، متوجهة إلى معسكر إعدادها في مدينة بوردور التركية، قبل العودة إلى القاهرة للدخول في مرحلة التحضير النهائية للسوبر المصري.

ويخوض الفريق تدريباته في معسكر تركيا وفق برنامج إعداد وخطة وضعها المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، تتضمن تدريبات يومية على فترتين ورفع معدلات اللياقة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا بعد عبور الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم بيراميدز معسكر الإعداد بخوض مباراة ودية تجمعه بنادي كونيا سبورت التركي بملعب نادي كونيا، قبل العودة إلى القاهرة وختام المعسكر.

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نادي بيراميدز بيراميدز الشيبي ماييلي

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