لجان الهيئة الوطنية للصحافة تواصل اختبارات المؤقتين للأسبوع الثالث

تواصل لجان اختيار المتقدمين للتعيين فى الصحف القومية ( صحفيين وإداريين وعمال ) أعمالها الأسبوع المقبل، بحسب المواعيد المقررة والتى سبق الإعلام بها من خلال المؤسسات الصحفية القومية.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن قواعدها ومعاييرها المستقرة التى تجري على أساسها الاختبارات التى تتم فى أجواء من النزاهة والحيادية، والحرص الكامل على حقوق الزملاء، وفق معايير ضابطة عامة ومجردة.

وشدد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على حرص الهيئة ولجانها على حقوق المتقدمين، وتهيئة الظروف لتمكين المؤسسات الصحفية القومية من أداء دورها الوطني والتثقيفي والتنويري، وتجديد دمائها، والحفاظ عليها ودعمها وفق توجيهات القيادة السياسة.

لجنة مشتركة لمتابعة مخرجات اجتماع النقابة والهيئة

يذكر أن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعلنت عن تشكيل لجنة من الهيئة والنقابة للتواصل مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع والتي جاءت على النحو التالي:

- العمل على تطوير المحتوى الصحفي بما يعكس آراء المواطنين والتنوع في المجتمع... والتوسع في الصحافة المتخصصة وتنشيط الصحف الموجودة.

- ضخ دماء جديدة للصحافة القومية بفتح الباب لتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال من خلال تعيين دفعات شهرية وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والنقابة وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وكذلك الاشتراك في برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة بالمتميزين منهم والمؤهلين في هذه الدورات في عملية التطوير الجديدة.

- تطوير منظومة الإعلانات داخل الصحافة القومية عبر التواصل مع مختلف جهات الدولة بما يعيد الحيوية لقطاع الإعلانات في الصحافة القومية.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي, إن قرار الهيئة بتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال يأتي انعكاسًا لتقدير مؤسسات الدولة لدور الصحافة القومية وضرورة استمرارها في رسالتها التثقيفية والتنويرية وتهيئة بيئة عمل مستقرة للعاملين بها.

تدريب خريجي كليات الإعلام

وفى إطار مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة في صناعة الصحافة، قررت الهيئة قبول أوائل خرجين كليات الإعلام ابتداءً من العام الجامعي 24/25 للتدريب بالمؤسسات الصحفية القومية تمهيدًا لتعيينهم وفقًا لاحتياجات المؤسسات وبما يضمن تدعيم الموقف التنافسي للصحافة القومية بوسائلها المختلفة.

المشاركة في الجلسات التحضيرية لمؤتمر الصحفيين

ووجه نقيب الصحفيين الدعوة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية للمشاركة في أعمال ومحاور المؤتمر السادس للصحفيين والمزمع إقامته مطلع شهر أكتوبر القادم. وأكد البلشي أن ضمان مشاركة واسعة في أعمال المؤتمر هو بداية الطريق لإعادة الروح للصحافة من خلال الاستفادة بخبرات أبنائها بتنوع مشاربهم واختلاف وجهات نظرهم.

وأعرب نقيب الصحفيين عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة لحرصه على استمرار التنسيق والتعاون مع النقابة للارتقاء بصناعة الصحافة وحل المشكلات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مما يؤكد تكامل الأدوار بين الهيئة والنقابة.