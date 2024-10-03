وثائق تأمينات الحياة والاستثمار والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التعويض

توفر شركات تأمينات الحياة العديد من التغطيات التأمينية والمزايا الاستثمارية والادخار، وتحتاج لعدد من المستندات لصرف التعويضات.

ونستعرض أبرز التفاصيل والبرامج والمستندات المطلوبة لصرف التعويضات كالتالي:

برنامج الحماية للمستقبل

لتحقيق أحلام جديدة وطموحات أكبر، توفر شركات تأمينات الحياة خطط الحماية والادخار، وأفضل مزايا الحماية إلى جانب الاستثمار، لضمان المستقبل الذي يسعى إليه العميل والمساعدة على تحقيق أهدافه.

المزايا الرئيسية:

- خطة ادخارية طويلة الأجل مدتها 10 سنوات على الأقل وخيارات متعددة لسداد الأقساط: شهري، نصف سنوي، أو سنوي.

- مرونة في زيادة القسط أو توسيع نطاق التغطية لشريك الحياة من أجل حماية شاملة لعائلتهم.

- دفع مبلغ يعادل مدخراتهم وقت استحقاق الوثيقة، لدعم بداية المرحلة الجديدة في الحياة.

- المساعدة الكاملة في النفقات الطبية في حالة علاج الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب أو السرطان.

- دفع مبلغ يعادل دخل لمدة عام في حالة العجز المؤقت لدعمه مع المصاريف المرتبطة بهذا الحدث.

- دفع مبلغ التأمين لدعم العائلة في النفقات في حالة الوفاة - أو حالة العجز الكلي الدائم.

برنامج الادخار من أجل مصاريف الجامعة

مرحلة الجامعة تحتاج إلى الكثير من التخطيط، خاصة مع التكاليف المتزايدة، من خلال توفير أفضل تعليم متاح، ولذلك تقدم خطة التخرج المصممة خصيصًا لك، والتي ستدعم واحدة من أكثر اللحظات المهمة في حياة طفلك.

المزايا الرئيسية

- خطة ادخارية طويلة الأجل مدتها ١٠ سنوات على الأقل وخيارات متعددة لسداد الأقساط: شهري، نصف سنوي، أو سنوي

- مرونة في زيادة قسط أو توسيع نطاق التغطية لشريك الحياة من أجل حماية شاملة لعائلتهم

- دفع مبلغ يعادل مدخرات العميل وقت استحقاق الوثيقة لدعم توفير أفضل تجربة جامعية للأبناء

- الدعم المالي مع دفع الأقساط حتى عيد ميلاد الابن الحادي والعشرين؛ لضمان استمرار تعليمه في حالة الوفاة أو العجز.

- دفع مبلغ التأمين ومبلغ يعادل دخل لمدة عام في حالة الوفاة، لدعم العائلة في النفقات.

- دفع ضعف مبلغ التأمين في حالة الوفاة بحادث، لدعم العائلة في النفقات المفاجئة.

- توفر شركات التأمين خطة الزفاف المصممة خصيصًا له والتي ستدعم لتبدأ رحلة الادخار.

المزايا الرئيسية

- خطة ادخارية طويلة الأجل مدتها 10 سنوات على الأقل وخيارات متعددة لسداد الأقساط: شهري، نصف سنوي، أو سنوي.

- مرونة في زيادة اليسطك وتوسيع نطاق التغطية لشريك الحياة من أجل حماية شاملة للعائلة.

- دفع مبلغ يعادل المدخرات وقت استحقاق الوثيقة لدعم توفير الدعم المالي للاستعداد ليوم الزفاف.

- الدعم المالي مع دفع الأقساط حتى العام الحادي والعشرين؛ لضمان توفير حفل الزفاف للعوائل، في حالة الوفاة أو العجز.

- دفع مبلغ التأمين ومبلغ يعادل دخل لمدة عام في حالة الوفاة لدعم العائلة في النفقات.

- دفع ضعف مبلغ التأمين في حالة الوفاة بحادث لدعم العائلة في النفقات المفاجئة.

ملامح برنامج الحماية والاستثمار والاختيار

المزايا الرئيسية:

خطة ادخارية طويلة الأجل مدتها 10 سنوات على الأقل وخيارات متعددة لسداد الأقساط: شهري، نصف سنوي، أو سنوي



مرونة في زيادة قسط أو توسيع نطاق التغطية لشريك الحياة من أجل حماية شاملة لعائلتهم .





دفع مبلغ يعادل مدخراتك وقت استحقاق الوثيقة، لدعم تحقيق الأهداف.





المساعدة الكاملة في النفقات الطبية في حالة علاج الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب أو السرطان.

دفع مبلغ التأمين لدعم العائلة في النفقات في حالة الوفاة - أو حالة العجز الكلي الدائم.

دفع مبلغ يعادل دخل لمدة عام في حالة العجز المؤقت لدعم مع المصاريف المرتبطة بهذا الحدث.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التعويض من التأمين على الحياة:

فى حالة العجز:

• محضر الشرطة مثبت الواقعة.

• تقرير المستشفى بنسبة العجز ونوعه (كلي - جزئى).

• صورة من بطاقة الرقم القومى.

فى حالة الوفاة:

• أصل شهادة الوفاة مسببة.

• صورة من محضر الشرطة (إذا كانت وفاة بحادث).

• صورة بطاقة الرقم القومى.

• صورة من إعلام الوراثة.

• شهادة ميلاد الورثة القصر - صورة من الرقم القومى لغير القصر

• قرار النيابة ( فى حالة وقوع حادث).

• حكم المحكمة والطب الشرعى ( فى حالة وقوع حادث).

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