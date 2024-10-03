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تفاصيل تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ بدور الانعقاد الخامس.. التغيير في لجنتين فقط.. حسين خضير للإسكان بدلا من علي مهران.. ومجدي سليم بديلا للراحل عياد في الطاقة

تشكيل اللجان النوعية
تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، فيتو

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة نوعية.

نتيجة انتخابات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وانتخب الأعضاء لكل لجنة رئيسا ووكيلين وأمينا للسر خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وأسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية اللجان النوعية، عن احتفاظ الأعضاء بمناصبهم في هيئات المكاتب دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، باستثناء تغيير 2 من رؤساء اللجان.

تغييرات في هيئات مكاتب اللجان النوعية

وشهدت لجنة الصحة والسكان تغيير رئيس اللجنة ليصبح النائب حسين خضير، بدلا من علي مهران، وتولت النائبة سلوى الحداد، منصب وكيل لجنة الصحة.

كما شهدت لجنة القوى العاملة فوز النائب مجدي سليم بالتزكية في منصب الرئيس، بدلا من الراحل عبد الخالق عياد، وعبد المجيد الأشقر، وكيلا.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، فيتو 

وقبيل رفع الجلسة توجه رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للأعضاء الفائزين بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

تهنئة الحكومة لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ 

كما توجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة للنواب في هيئات مكاتب اللجان النوعية، مؤكدا استكمال مسيرة التعاون بين المجلس والحكومة في الفترة المقبلة.

وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، فيتو 

نتيجة انتخابات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وجاءت نتيجة الانتخابات التي دعا إليها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على النحو التالي:

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:

- محمد حسام رئيسًا.

- عصام هلال عفيفيى وكيلًا.

- محمد شوقى عبد العال وكيلًا.

- فرج فتحى أمين سر.

 

2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

- هانى سرى الدين رئيسًا.

- جمال عبد الحليم وكيلًا.

- ياسر زكى وكيلًا.

- أكمل نجاتى أمين سر.

 

تفاصيل انتخابات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية:

- حازم عمر رئيسًا.

- عبد الحكيم السادات "عفت السادات" وكيلًا.

- سماء سليمان وكيلًا.

- عايدة نصيف أمانة السر.

 

4- لجنة الدفاع والأمن القومي:

- اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا.

- اللواء محمد جاد وكيلًا.

- اللواء طارق نصير وكيلًا.

- اللواء خالد فوزى أمين سر.

 

5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:

 

- محمد حلاوة رئيسًا

- تيسير مطر وكيلًا.

- محمد المنزلاوى وكيلًا

- أحمد الجندى أمين سر.

 

6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

- مجدى عبد الرحيم سليم رئيسًا.

- عبد المجيد الأشقر وكيلًا.

- عمرو عزت وكيلًا.

- نهى أحمد فتحى أمين سر.

 

7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

- خالد محمد سعيد رئيسًا.

- أكمل الله فريد وكيلًا.

- فايز إبراهيم محمد وكيلًا.

- أحمد صبور أمين سر.

 

8- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- نبيل دعبس رئيسًا.

- أحمد البدرى وكيلًا.

- راندا مصطفى وكيلًا.

- ناجح جلال أمين السر.

 

9- لجنة الشباب والرياضة:

- أحمد أبو هشيمة رئيسًا.

- شريف فرج الجابرى وكيلًا.

- أحمد دياب وكيلًا.

- محمد عمارة أمين سر.

 

10- لجنة الصحة والسكان:

- حسين خضير رئيسًا.

- سلوى الحداد وكيلًا.

- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.

- أسامة فهيم منصور أمين سر.

 

11- لجنة الزراعة والري:

- عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى رئيسًا.

- جمال أبو الفتوح وكيلًا.

- محمد السباعى وكيلًا.

- عمرو أبو السعود أمين سر.

 

12- لجنة حقوق الإنسان:

- محمد هيبة رئيسًا.

- أبو الفتوح محمد وكيلًا.

- محمد مجدى فريد وكيلًا.

- رشا نصر أمين سر.

 

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

- محمود مسلم رئيسًا.

- سهير عبد السلام وكيلًا.

- سها سعيد وكيلًا.

- محمود القط أمين سر.

 

14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

- يوسف السيد رئيسًا.

- محمد سليم وكيلًا.

- نادر سليم نسيم وكيلًا.

- خضرة سالم أمين سر.

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