فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بمرور ٣٦ عامًا على افتتاح دار الأوبرا المصرية فى احتفالية فنية كبرى؛ تأكيدا لدورها الريادي كصرح ثقافي ومنارة للفنون والإبداع، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء ٨ أكتوبر، الاحتفالية إخراج تنفيذي للفنان وليد عوني، ومن إخراج الدكتورة لمياء زايد.

ويشارك بالحفل أكثر من ٥٠٠ فنان من جميع فرق دار الأوبرا، أوركسترا أوبرا القاهرة، نجوم فرق الموسيقى العربية، فرقة الإنشاد الدينى، فرقة الموسيقى العربية للتراث، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، سوليست أوبرا القاهرة، فرقة باليه أوبرا القاهرة، وشباب وأطفال تنمية المواهب، فرقة الرقص المسرحي الحديث، فرقة فرسان الشرق، كورال أكابيلا وكورال الأوبرا.

الأوبرا تحتفل بمرور ٣٦ عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان

وأكدت الدكتورة لمياء زايد أن الاحتفالية تبدأ بفقرة غنائية في الساحة الخارجية لدار الأوبرا، يقدمها شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر ويحييها فصل الغناء العربى تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين بباقة من أروع الأعمال منها: "حلوين من يومنا والله، الناس المغرمين، اه يالالى، بحبك وحشتينى، امسك فى حلمك، الأسامى، أحسن ناس" أداء المواهب: أدهم الكاشف، مريم مكين، ميدو البحيرى، لاما حازم"، وذلك في حضور محبي الفنون والموسيقى الراقية، يعقبها افتتاح بانوراما بين القديم والحديث في بهو المسرح الكبير.

وتبدأ الاحتفالية بالمسرح الكبير بكلمة يلقيها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يليها كلمة الدكتورة لمياء زايد، يعرض بعدها فيلم وثائقى من إعداد استوديو المونتاج، يسرد تاريخ دار الأوبرا المصرية منذ تأسيسها، ويروي تفاصيل هامة عن الأوبرا القديمة والخديوي إسماعيل وافتتاحه لها.

وأشارت الدكتورة لمياء زايد إلى أن الاحتفالية ستتضمن أيضا فقرة غنائية تجمع ألوانًا متنوعة من الموسيقى والغناء العربى تشمل: الدينية والتراثية والحديثة والطربية والفلكلورية منها “مولاى صلِّ وسلم، يا غريب الدار، عمار يا إسكندرية، التوبة ونصرة قوية”.

أداء صوليستات الموسيقى العربية: أحمد حسن، حنان عصام، محمد الخولى، أحمد عفت، رحاب عمر،

بمشاركة خمس فرق، هي: فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، فرقة التراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، فرقة الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

العروض التي قدمتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها

ويلى ذلك عرض فيلم وثائقى آخر يسلط الضوء على أهم العروض التي قدمتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها وحتى عام ٢٠٠٩، ويليها فقرة موسيقية تتضمن عزف أعمال عالمية على آلة الهارب، منها الفالس الثاني لديمترى شوستاكوفيتش وأسبانيا كانى أو رقصة الغجر الأسبانية لباسكوال ماركوينا "لعازفات الهارب من مجموعة هارب دار الأوبرا" منى واصف، تؤي صلاح، سلمى صابر.

يليها مشهد من باليه "الجمال النائم" للموسيقار العالمي تشايكوفسكي بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو أحمد فرج، أداء صوليست فرقة باليه أوبرا القاهرة "أنجا أشين، أحمد يحيى بمشاركة فرقة الباليه.

ثم تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث وفرقة فرسان الشرق للتراث، مشهدا من عرض شهرزاد، من تصميم وليد عوني، للموسيقار ريمسكى كورساكوف، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ويؤدي دور شهرزاد "يمنى مسعد، ودور شهريار "نادر جمال".

ويعقب ذلك عرض فيلم وثائقى عن أبرز العروض الجديدة.

وفي الختام، يقدم أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي مقتطفات موسيقية من أوبرا "عايدة" للموسيقار الإيطالي فيردي، مع تقديم مشهد النصر بأوبرا عايدة بمشاركة نجوم فرقة الأوبرا؛ “جيهان فايد فى دور عايدة، جولى فيظى ”امنيريس"، عمرو مدحت “رادميس”، مصطفى محمد “امونصرو”، رضا الوكيل “رامفيس”، أسامة جمال “الملك”، وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل بمشاركة الصوليستات “مريم كارابيتن”، ممدوح حسن، إلى جانب "كورال اكابيلا".

من المعروف أن دار الأوبرا المصرية، افتتحت في ١٠ أكتوبر ١٩٨٨. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأوبرا بمسارحها المتعددة، مثل: المسرح الكبير، المسرح الصغير، المسرح المكشوف، مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية، فضلًا عن مسارحها في الإسكندرية ودمنهور، مركزًا حيويًا للإبداع الفني في مصر. أصبحت الأوبرا منارة للثقافة والفن، حيث تتيح الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم مواهبهم الفريدة، إلى جانب تقديم فنون جادة تشمل عروض الباليه، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية والعربية، إضافة إلى الصالونات الثقافية والمعارض التشكيلية، فضلًا عن تنظيم مهرجانات موسيقية وغنائية متنوعة.