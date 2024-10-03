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محافظ المنيا يعلن افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي نهاية أكتوبر (صور)

محافظ المنيا يعلن
محافظ المنيا يعلن افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي، فيتو

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن قرب افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة تقدم الأعمال الإنشائية والتأكد من جاهزية المستشفيات للتشغيل.

محافظ المنيا يعلن افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي نهاية أكتوبر ضمن “مبادرة بداية”

 تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة “بداية” التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين في المحافظة.
 

إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الطبية

أكد المحافظ خلال جولته أن تطوير مستشفيات حميات وصدر ملوي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالمنظومة الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الطبية. وأعرب عن سعادته بقرب انتهاء أعمال التطوير، التي ستضيف المزيد من الإمكانات والخدمات الصحية الجديدة لخدمة أهالي مركز ملوي.

 


تطوير مستشفى الحميات بملوي

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى الحميات بملوي تم تطويرها بشكل شامل، وجاري استكمال التجهيزات لافتتاحها نهاية الشهر.

المستشفى سيقدم خدمات في تخصصات الباطنة والحميات، وتضم وحدة غسيل كلوي مجهزة بـ 42 جهازًا، لتستوعب بين 250 و300 مريض، مما يخفف من معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى التنقل لتلقي العلاج.

كما تفقد المحافظ مستشفى الصدر بملوي، حيث استمع لشرح تفصيلي عن خدمات المستشفى التي ستضم 30 سريرًا داخليًا قابلة للزيادة إلى 45 سريرًا، بالإضافة إلى 14 سرير عناية مركزة و4 عيادات خارجية. المستشفى يتم تجهيزها بوحدة مناظير صدر وشعب هوائية، ما سيقلل من حاجة المرضى إلى الانتقال إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج.
وجه المحافظ خلال جولته قيادات مديرية الصحة بتعظيم الاستفادة من الأجهزة الطبية بالمستشفيات والحفاظ عليها، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
رافق المحافظ في جولته الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، وتاج أبو سداح، رئيس مركز ملوي، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
 

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