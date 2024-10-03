تفاصيل ومزايا الوديعة لأجل في البنوك
يبحث العديد من عملاء البنوك حول تفاصيل الوديعة لأجل ومميزاتها، وكشفت مصادر مصرفية تفاصيل الوديعة لأجل وهي كالتالي:
الوديعة لأجل
- حساب يتيح لك إيداع مبلغ من المال في المصرف، ويكون هذا المبلغ تحت تصرّف البنك لفترة محددة مقابل هامش ربح محدد.
المزايا:
– يتطلب حدًاّ أدنى لمبلغ الوديعة.
– لا يحصل العميل على دفتر شيكات.
– لا يحصل العميل على بطاقة صرف آلي.
– يحصل العميل على هامش ربح على الوديعة.
– يتم فرض رسومٍ عند سحب الوديعة قبل انتهاء فترة سريان الوديعة.
– إمكانية تمديد فترة استحقاق الوديعة.
– عادةً يكون هامش الربح لحساب الوديعة لأجل أعلى من هامش الربح من حساب التوفير.
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