تفاصيل ومزايا الوديعة لأجل في البنوك

يبحث العديد من عملاء البنوك حول تفاصيل الوديعة لأجل ومميزاتها، وكشفت مصادر مصرفية تفاصيل الوديعة لأجل وهي كالتالي:

الوديعة لأجل

- حساب يتيح لك إيداع مبلغ من المال في المصرف، ويكون هذا المبلغ تحت تصرّف البنك لفترة محددة مقابل هامش ربح محدد.

المزايا:

– يتطلب حدًاّ أدنى لمبلغ الوديعة.

– لا يحصل العميل على دفتر شيكات.

– لا يحصل العميل على بطاقة صرف آلي.

– يحصل العميل على هامش ربح على الوديعة.

– يتم فرض رسومٍ عند سحب الوديعة قبل انتهاء فترة سريان الوديعة.

– إمكانية تمديد فترة استحقاق الوديعة.

– عادةً يكون هامش الربح لحساب الوديعة لأجل أعلى من هامش الربح من حساب التوفير.