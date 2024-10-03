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اقتصاد

تفاصيل ومزايا الوديعة لأجل في البنوك

تفاصيل ومزايا الوديعة
تفاصيل ومزايا الوديعة لأجل في البنوك

يبحث العديد من عملاء البنوك حول تفاصيل الوديعة لأجل ومميزاتها، وكشفت مصادر مصرفية تفاصيل الوديعة لأجل وهي كالتالي:

الوديعة لأجل

- حساب يتيح لك إيداع مبلغ من المال في المصرف، ويكون هذا المبلغ تحت تصرّف البنك لفترة محددة مقابل هامش ربح محدد.
المزايا:
– يتطلب حدًاّ أدنى لمبلغ الوديعة.
– لا يحصل العميل على دفتر شيكات.
– لا يحصل العميل على بطاقة صرف آلي.
– يحصل العميل على هامش ربح على الوديعة.
– يتم فرض رسومٍ عند سحب الوديعة قبل انتهاء فترة سريان الوديعة.
– إمكانية تمديد فترة استحقاق الوديعة.
– عادةً يكون هامش الربح لحساب الوديعة لأجل أعلى من هامش الربح من حساب التوفير.

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